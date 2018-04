NHL: Vrbata ukončil kariéru, kvôli rodine sa vracia do Česka

Na archívnej snímke Radim Vrbata (17). Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Sunrise 8. apríla (TASR) - Český hokejista Radim Vrbata ukončil vo veku 36 rokov profesionálnu hráčsku kriéru. Majster sveta z roku 2005 sa rozlúčil s aktívnou činnosťou víťazným domácim zápasom NHL v drese Floridy proti Buffalu (4:3). Panthers, ktorým tesne unikla účasť v play off, ešte čaká záverečné stretnutie základnej časti v noci na pondelok v Bostone.Vrbata odohral posledný zápas po predchádzajúcich pätnástich, v ktorých sa nevošiel do zostavy "panterov". Počas prvej tretiny si užil potlesk postojačky od divákov v hale BB&T Center. Pre návrat do rodnej vlasti sa rozhodol aj kvôli rodine.uviedol pre české médiá bývalý útočník Colorada, Caroliny, Chicaga, Phoenixu/Arizony, Tampy Bay a Vancouveru. S NHL sa rozlúčil po 1057 zápasoch základnej časti, v ktorých nazbieral 284 gólov a 339 asistencií, v 42 dueloch play off pridal 18 bodov (8+10).