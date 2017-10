NHL: Walker rozrušil Austráliu, gratuloval mu aj predseda vlády

Austrálsky hokejista Nathan Walker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. októbra (TASR) - Víkendová austrálska premiéra v NHL vyvolala v krajine "protinožcov" záujem o netradičné odvetvie týchto zemepisných súradníc. Nathan Walker sa stal prvým hokejistom tejto krajiny, ktorý nastúpil v súťažnom zápase zámorskej profiligy a po udalosti mu telefonicky zagratuloval aj austrálsky predseda vlády Malcolm Turnbull.Dvadsaťtriročný útočník, rodák z welšského Cardiffu, pôsobí v organizácii Capitals štyri roky. Doteraz hral iba za farmársky tím, no v noci na nedeľu dostal šancu od trénera Barryho Trotza v prvom mužstve.povedal Walker.Hneď pri svojom debute v drese Washingtonu Capitals si do svojich štatistík pripísal aj premiérový gól, keď v druhej tretine zápasu proti Montrealu Canadiens (6:1) tečoval strelu Devanteho Smitha-Pellyho.skonštatoval Walker pre tamojšie médiá. Miestny hlásateľ označil ako strelca gólu Smitha-Pellyho, no neskôr uviedol všetko na správnu mieru a gól oficiálne pripísali washingtonskému nováčikovi.