NHL: Washington a Toronto odohrajú zápas na pôde námornej akadémie

New York 28. mája (TASR) - Zámorská NHL plánuje premiérovo v histórii zápas na pôde americkej vojenskej akadémie. V budúcej sezóne sa pod holým nebom štadióna Námornej akadémie v Annapolise v štáte Maryland stretnú hokejisti Washingtonu Capitals s Torontom Maple Leafs. Informovala o tom agentúra AP, vedenie profiligy to ešte oficiálne nepotvrdilo.Stretnutie by sa malo hrať 3. marca 2018 na štadióne Navy-Marine Corps Memorial Stadium. Duel Washingtonu a Toronta bude jedným z troch, ktoré sa uskutočnia v budúcej sezóne pod holým nebom. Ottawa privíta Montreal 19. decembra v rámci Heritage Classic a 1. januára je na programe tradičný duel Winter Classic, v ktorom budú New York Rangers hostiť Buffalo Sabres.