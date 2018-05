NHL: Washington aj Winnipeg vedú v sériách

V drese víťazov sa stal mužom zápasu 22-ročný český nováčik Jakub Vrána, ktorý sa z tretej formácie posunul do prvej a najprv dvakrát asistoval a potom strelil aj víťazný gól Caps. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 5. zápas



Washington - Pittsburgh 6:3



/stav série: 3:2/





semifinále Západnej konferencie - 5. zápas



Nashville - Winnipeg 2:6



/stav série: 2:3/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zdolali v piatom súboji semifinále play off Východnej konferencie NHL na domácom ľade dvojnásobného obhajcu Pittsburgh Penguins 6:3 a ujali sa vedenia v sérii 3:2. Séria sa teraz presúva do Pittsburghu, šiesty zápas je na programe v noci na utorok o 1.00 SELČ. V drese víťazov sa stal mužom zápasu 22-ročný český nováčik Jakub Vrána, ktorý sa z tretej formácie posunul do prvej a najprv dvakrát asistoval a potom strelil aj víťazný gól Caps.V druhom súboji dokázal Winnipeg triumfovať na ľade Nashvillu 6:2 a po piatom zápase semifinále Západnej konferencie vedú Jets v sérii 3:2 na zápasy. Šiesty duel sa uskutoční v noci na utorok na ľade Winnipegu (3.30 SELČ). Dvoma gólmi a asistenciou dostal víťaza Prezidentskej trofeje na pokraj vyradenia Kyle Connor.