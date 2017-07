NHL: Washington podpísal osemročnú zmluvu s Kuznecovom

Ruský hokejista Jevgenij Kuznecov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. júla (TASR) - Ruský hokejový útočník Jevgenij Kuznecov podpísal s Washingtonom Capitals nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 62,4 milióna amerických dolárov. Klub NHL zároveň vymenil ďalšieho útočníka Marcusa Johanssona do New Jersey Devils za dva draftové výbery.Dvadsaťpäťročný Kuznecov pôsobí v Capitals od sezóny 2013/2014, nová zmluva mu ročne prinesie 7,8 milióna dolárov.uviedol generálny manažér Capitals Brian MacLellan na adresu hráča, ktorý sa v sobotu stal obmedzeným voľným hráčom.Kuznecov v uplynulej sezóne získal 59 bodov (19+40), dovedna má v zámorskej profilige na konte 182 bodov (53+129) v 261 dueloch základnej časti. V play off pridal 11 gólov a osem asistencií v 39 stretnutiach.Za 26-ročného Johanssona dostal Washington od New Jersey dva výbery v budúcoročnom drafte - v 2. a v 3. kole. Švéd má ešte dva roky platný kontrakt s priemerným ročným príjmom 4,58 milióna dolárov. V uplynulom ročníku si Johansson pripísal kariérne maximá v góloch (24), bodoch (58) i v hodnotení plus/mínus (+25).