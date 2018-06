NHL: Washington podpísal s Carlsonom kontrakt na osem rokov

John Carlson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. júna (TASR) - Úradujúci víťaz Stanleyho pohára Washington Capitals si poistil služby amerického hokejového obrancu Johna Carlsona. Podpísal s ním kontrakt na osem rokov v hodnote 64 miliónov USD, v opačnom prípade by sa Carlson stal 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.Dvadsaťosemročný Carlson bol v minulej sezóne najproduktívnejší obranca NHL so 68 bodmi (15 gólov, 53 asistencií). Líder produktivity medzi zadákmi bol aj v play off, kde pridal dvadsať bodov za päť gólov a pätnásť asistencií. Informovala o tom oficiálna stránka NHL.