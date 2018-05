NHL: Washington postúpil, Nashville si vynútil siedmy duel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

hokej - 2. kolo play off NHL:



semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:



Pittsburgh - Washington 1:2 pp /konečný výsledok série: 2:4, Washington postúpil do finále konferencie/





semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Winnipeg - Nashville 0:4 /stav série: 3:3/





dvojice play off NHL:



finále Východnej konferencie:



Tampa Bay - Washington



finále Západnej konferencie:



Nashville/Winnipeg - Vegas



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals postúpili do finále play off Východnej konferencie NHL. V šiestom zápase 2. kola triumfovali na ľade dvojnásobného obhajcu Pittsburgh Penguins 2:1 po predĺžení a sériu ukončili 4:2. Jevgenij Kuznecov strelil víťazný gól v 66. minúte. V konferenčnom finále si Capitals zmerajú sily s Tampou Bay Lightning.Na západe si Vegas ešte musí počkať na svojho súpera. Nashville uspel na ľade Winnipegu Jets 4:0 a vynútil si siedme stretnutie. Brankár Pekka Rinne dosiahol čisté konto zásluhou 34 zákrokov. Slovenský útočník Marko Daňo nefiguroval v zostave domácich. Rozhodujúci duel sa odohrá v noci na piatok v aréne Predators.