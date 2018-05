NHL: Washington vyhral na ľade Tampy Bay a ide do finále

Hráči Washington Capitals oslavujú svoj postup do finále. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Play off NHL



finále Východnej konferencie - 7. zápas:



Tampa Bay - Washington 0:4



/konečný stav série: 3:4, do finále Stanleyho pohára postúpil Washington/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu si zahrajú vo finále Stanleyho pohára. Capitals zvíťazili v rozhodujúcom siedmom dueli finále Východnej konferencie play off zámorskej NHL na ľade Tampa Bay Lightning 4:0 a v sérii triumfoval 4:3 na zápasy. Vo finále narazia na nováčika Vegas Golden Knights, ktorý sa dostal do finále hneď vo svojej premiérovej sezóne v profilige.Caps si zahrajú o triumf v elitnej súťaži prvýkrát po 20 rokoch. Rozhodujúci duel rozhodli góly kapitána Alexandra Ovečkina v prvej tretine, dva góly Andreho Burakovského v druhej, resp. v tretej tretine sa presadil Nicklas Bäckström. Brankár hostí Braden Holtby zastavil všetkých 29 striel domácich a zaznamenal druhý shutout za sebou. Lightning v základnej časti nastrieľali najviac gólov, proti Washingtonu sa však nepresadili záverečných 159 minút a 27 sekúnd série, teda takmer osem tretín.Slovenský brankár Peter Budaj ani obranca Erik Černák nedostali šancu v zostave Lightning.