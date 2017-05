NHL: Washington vyhral v Pittsburghu po predĺžení, Crosby sa zranil

Kanadský hokejista Sidney Crosby. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/



tretí zápas semifinále Východnej konferencie



Pittsburgh - Washington 2:3 pp

/stav série: 2:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. mája apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v treťom zápase semifinále play off Východnej konferencie NHL na ľade Pittsburghu Penguins 3:2 po predĺžení. Znížili stav série hranej na štyri víťazné zápasy na 1:2. Tieňom súboja bolo zranenie kapitána obhajcu Stanleyho pohára Sidneyho Crosbyho už v prvej tretine.O triumfe Capitals rozhodol v presilovke v predĺžení obranca Kevin Shattenkirk. Víťaz základnej časti po dvoch predchádzajúcich domácich prehrách viedol v tretej tretine 2:0, ale domáci v jej závere vyrovnali po góloch Jevgenija Malkina a Justina Schultza za 48 sekúnd.LíderCrosby musel do šatne už po necelých šiestich minútach hry. Pri brejku dvoch na jedného ho najprv trafil hokejkou Alexander Ovečkin, no až následný krošček Matta Niskanena na hlavu zranil útočníka domácich, ktorý ležal na ľade niekoľko minút, kým mu pomohli do šatne. Crosbyho stav zostáva otázny.citoval bezprostredne po súboji oficiálny web profiligy trénera Penguins Mikea Sullivana.