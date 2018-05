NHL: Washington vyrovnal sériu, hrdinami Eller a Holtby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Druhý zápas finálovej série play off NHL (o Stanleyho pohár) /na štyri víťazstvá/:



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WASHINGTON CAPITALS 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)



Góly: 8. Neal (Sbisa, Miller), 38. Theodore (Smith, Karlsson) – 18. Eller (Kempný, Burakovsky), 26. Ovečkin (Eller, Bäckström), 30. Orpik (Eller, Burakovsky). Rozhodovali: Sutherland, Rooney – Amell, Devorski, vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 18.702 divákov.



Vegas: Fleury – Schmidt, McNabb, Theodore, Engelland, Sbisa, Miller – Smith, Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Tuch – Carpenter, Eakin, Perron – Reaves, Bellemare, Nosek



Washington: Holtby – Niskanen, Orlov, Carlson, Kempný, Djoos, Orpik – Wilson, Kuznecov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson



/stav série: 1:1/

Las Vegas 31. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v noci na štvrtok v druhom dueli finále play off NHL na ľade Vegas Golden Knights 3:2 a vyrovnali stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:1. Hrdinom zápasu bol dánsky útočník Lars Eller, ktorý strelil prvý gól hostí a na ďalšie dva spoluhráčom prihral.V T-Mobile Aréne sa hral opäť strhujúci hokej. Do zápasu lepšie vstúpili domáci, ktorí sa ujali vedenia v 8. minúte zásluhou Jamesa Neala. Hostia postupne prebrali réžiu a do polovice duelu gólmi Larsa Ellera, kapitána Alexandra Ovečkina a obrancu Brooksa Orpika dokonale otočili skóre. Domáci dokázali v závere druhej tretiny už iba znížiť stav zásluhou Sheu Theodora.Veľkou oporou hostí bol brankár Braden Holtby, ktorý predviedol 37 úspešných zákrokov a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Svoje mužstvo podržal najmä v závere, keď Knights vystupňovali tlak, minútu a 59 sekúnd pred koncom hokejkou zázračne vychytal Alexa Tucha. Orpikov gól bol jeho prvý od 20. februára 2016, predtým vyšiel strelecky naprázdno v 220 stretnutiach za sebou.Zápas nedohral najproduktívnejší hráč vyraďovacej časti Jevgenij Kuznecov, center hostí odstúpil z hry už prvej tretine pre zranenie v hornej časti tela.Slovenský útočník Tomáš Tatar sa opäť nedostal do zostavy Golden Knights a duel sledoval len z tribúny. Stále tak nespĺňa podmienku, aby bolo v prípade triumfu Vegas jeho meno vyryté na Stanleyho pohári. Na to potrebuje odohrať za víťazný tím aspoň 41 zápasov v základnej časti (po výmene z Detroitu ich odohral za Knights len 20), alebo nastúpiť aspoň na jeden súboj finálovej série (ešte do nej nezasiahol).Záverečné boje o Stanleyho pohár sa presúvajú do hlavného mesta USA, tretí zápas je na programe v noci na nedeľu opäť o 2.00 SELČ.Mužstvá oproti prvému zápasu nezmenili zostavy, napriek avizovanej defenzívnejšej hre z oboch strán sa hral opäť totálny útočný hokej. Do zápasu lepšie vstúpil Vegas, po tom, čo prežil šancu Oshieho, si vytvoril niekoľko dobrých príležitostí. Jednu z nich využil Neal, keď si pred Orlovom spracoval puk na hrane vysokej hokejky a parádnou strelou vymietol pavučinu v ľavom hornom rohu Holtbyho bránky. Washington sa potom zdvihol a začal diktovať tempo hry. Skóre vyrovnal v 18. minúte po učebnicovej kombinácii, v hre 4 na 4 Burakovsky našiel v páde Kempného, ktorý namiesto strely prihral ešte Ellerovi a ten zakončil do prázdnej bránky - 1:1. Hral sa fyzický hokej s množstvom "hitov" často na hranici regularity, po tvrdom bodyčeku McNabba musel na ošetrenie do šatne Kuznecov, držiac si zápästie.Elitný ruský center nemohol ďalej pokračovať v hre, čo prinútilo trénera hostí Trotza premiešať útoky, ofenzíva Capitals tým ale neutrpela. Práve naopak, Washinton bol v ďalšom priebehu aktívnejší a pred Fleurym bolo neustále "horúco". V 26. minúte presilovkovú akciu na jeden dotyk po osi Bäckström - Eller zakončil z prvej Ovečkin a "Caps" viedli. O štyri minúty neskôr pridali aj tretí gól, keď za chrbát Fleuryho prenikla tečovaná strela Orpika. Vegas odpovedal samostatným únikom Carpentera, ktorého však v poslednej chvíli obral o koncovku nedovoleným zákrokom Orlov. Znížiť sa podarilo až Theodorovi, ten v početnej výhode nahodil puk od modrej čiary a Holtby, ktorému clonilo vo výhľade klbko hráčov, ani nereagoval - 2:3. Na opačnej strane mohol hosťom vrátiť dvojgolový náskok Vrána, ale po rýchlom prečíslení trafil iba ľavú žŕdku.Napínavá dráma vygradovala v tretej časti. Golden Knights v nej dostali možnosť hrať 69-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, zamkli v nej súpera, no príležitosť nevyužili. Domáci sa snažili aj vo zvyšnom zápasu vypracovať si tlak, Capitals ich však umne vytláčali do rohov a nedovolili, aby vážnejšie ohrozili Holtbyho. V samom závere sa predsa len podarilo domácim vypracovať tutovku, Tucha ale obral o gól zákrokom z "ríše snov" Holtby, ktorý zastavil puk pred bránkovou čiarou zázračne hokejkou. Vegas už nepomohla k vyrovnaniu ani záverečná power play bez brankára.