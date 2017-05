NHL: Washington zdolal Pittsburgh

Hráči Washington Capitals. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v noci na nedeľu v piatom súboji semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL na domácom ľade nad Pittsburghom Penguins 4:2 a stav série znížili na 2:3 na zápasy. Ottawa Senators vedie nad New Yorkom Rangers 3:2 na zápasy, keďže doma zdolala "jazdcov" 5:4 po predĺžení.5. zápas semifinále Východnej konferencieOttawa Senators - New York Rangers 5:4 pp/stav série: 3:2/Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 4:2/stav série: 2:3/