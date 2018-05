NHL: Washington zdolal Tampu, Hedman dal gól a dvakrát asistoval

Brankár Tampy Slovák Peter Budaj, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

play off NHL:



finále Východnej konferencie - 3. zápas:



WASHINGTON CAPITALS - TAMPA BAY LIGHTNING 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)



Góly: 31. Connolly (Stephenson, Niskanen), 57. Kuznecov (Oshie, Eller) – 14. Stamkos (Hedman, Point), 22. Kučerov (Hedman, Stamkos), 24. Hedman (Kučerov, Palát), 37. Point (Johnson, Coburn). Brankári: Holtby - Vasilevskij, strely na bránku: 38:23, 18.506 divákov



/stav série: 2:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning uspeli v noci na stredu v treťom zápase finále play off Východnej konferencie NHL na ľade Washingtonu Capitals 4:2. Stav série hranej na štyri víťazstvá znížili na 1:2.Slovenský brankár Peter Budaj ani obranca Erik Černák nedostali šancu v zostave hostí. Štvrtý duel sa odohrá v noci na piatok opäť vo Washingtone.Tampe v treťom konferenčnom finále v aréne Capital One zabrala prvá päťka, ktorá sa postarala o úvodné tri góly. Victor Hedman si pripísal prvý gól v play off a pridal dve asistencie. KapitánSteven Stamkos a Nikita Kučerov mali bilanciu 1+1 rovnako ako center druhého útoku Brayden Point. Brankár Andrej Vasilevskij kryl 36 z 38 striel.Hedman bodoval už v ôsmom zápase za sebou.citovala agentúra AP švédskeho obrancu, ktorý bol na ľade vyše 25 minút - najviac z tímu hostí.