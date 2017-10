NHL: Wilson z Washingtonu si za zákrok na Blaisa vyslúžil dištanc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Arlington 4. októbra (TASR) - Hokejový útočník Tom Wilson z tímu Washington Capitals dostal od oddelenia hráčskej bezpečnosti NHL štvorzápasový dištanc za zákrok na Sammyho Blaisa v nedeľňajšej generálke so St. Louis Blues.Wilson sa previnil v 18. minúte druhej tretiny, keď v plnej rýchlosti tvrdo vrazil Blaisa zozadu na mantinel. Od rozhodcov za to dostal vyšší trest za narazenie plus DKZ. Útočník Washingtonu príde aj o 97.561 dolárov, ktoré podľa podmienok kolektívnej zmluvy poputujú do hráčskeho rezervného fondu. Wilson už pred dvoma týždňami dostal počas prípravy dvojzápasový trest za podobný zákrok.Krídelník Capitals vynechá nasledujúce duely s Ottawou, Montrealom, Tampu Bay a Pittsburghom. Do súťažnej akcie sa bude môcť vrátiť až v piatok 13. októbra v zápase proti New Jersey, informovala agentúra AP.