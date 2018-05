NHL: Wilson zlomil Astonovi-Reeseovi čeľusť, dostal 3-zápasový dištanc

Toma Wilson (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. mája (TASR) - Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť NHL potrestalo hokejistu Washingtonu Toma Wilsona trojzápasovým dištancom. Dvadsaťštyriročný útočník pyká za zákrok na Zacha Astona-Reesea, ktorého sa dopustil v treťom súboji semifinále play off Východnej konferencie na ľade Pittsburghu. Capitals v ňom vyhrali 4:3 a v sérii vedú 2:1 na zápasy.Aston-Reese prenikal popri striedačke hostí stredným pásmom, keď ho nešetrným zákrokom spredu "zostrelil" Wilson. Ten si vôbec nevšímal puk a surovo trafil domáceho krídelníka ramenom do hlavy. Aston-Reese zostal chvíľu ležať na ľade, potom odišiel s krvavým poranením tváre do šatne. Neskôr mu lekári diagnostikovali otras mozgu a zlomeninu čeľuste. Rozhodcovia faul v zápase nepotrestali, neskôr si však naň "posvietila" ligová disciplinárka. Trojzápasovú stopku zdôvodnila na ligovom webe tým, že hlavným bodom kontaktu bola hlava a že Wilson sa mohol stretu vyhnúť.