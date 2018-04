NHL: Winnipeg postúpil do 2. kola, Philadelphia sa ešte udržala v hre

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - piaty zápas:



Pittsburgh - Philadelphia 2:4

/stav série: 3:2/



štvrťfinále Západnej konferencie - piate zápasy:



Nashville - Colorado 1:2

/stav série: 3:2/



Winnipeg - Minnesota 5:0

/konečný stav série: 4:1, Winnipeg postúpil do konferenčného semifinále/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. apríla (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets prvýkrát v klubovej histórii postúpili do 2. kola play off NHL. V noci na sobotu zdolali v piatom súboji 1. kola na domácom ľade Minnesotu Wild hladko 5:0 a celú sériu vyhrali pomerom 4:1. V semifinále Západnej konferencie sa stretnú s lepším z dvojice Nashville Predators - Colorado Avalanche, v sérii vedú "Preds" 3:2 na zápasy.Jets nedovolili "divochom" skórovať sedem tretín v rade. V piatom dueli rozhodli o svojom triumfe už v úvodnej dvadsaťminútovke, v ktorej štyrmi gólmi vyhnali už po 12 minútach z bránky Devana Dubnyka, nahradil ho Alex Stalock. V drese "tryskáčov" sa presadilo päť rôznych strelcov, Mark Scheifele si pripísal gól a asistenciu, Dustin Byfuglien a Paul Šťastný zaznamenali dve asistencie. Domáci brankár Connor Hellebuyck zneškodnil všetkých 30 striel súpera a v druhom zápase po sebe si udržal čisté konto. Slovenský útočník Marko Daňo sa opäť nezmestil do zostavy Winnipegu. Jets prvýkrát v klubových dejinách vyhrali sériu play off, v roku 2015 vypadli v 1. kole s Anaheimom, ich predchodca Atlanta Thrashers nestačila v roku 2007 v úvodnom kole na NY Rangers. Originálni Jets (dnes Arizona Coyotes), ktorí ale so súčasným klubom nemajú okrem názvu nič spoločné, vyhrali dve z 13 sérií v bojoch o Stanleyho pohár v čase, keď sídlili vo Winnipegu.Na svojho súpera v 2. kole si musí kanadský klub ešte počkať. Držiteľ Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti Nashville totiž v piatom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie nedokázal spečatiť svoj postup a podľahol Coloradu 1:2. Hráči Avalanche tak znížili stav série na 2:3 a udržali sa v postupovej hre. Domáci Predators síce viedli od 51. minúty po góle Nicka Bonina, no súper dokázal v záverečných necelých 5 minútach skóre otočiť zásluhou Gabriela Landeskoga a Svena Andrighetta. Šiesty zápas je na programe v noci na pondelok o 4.00 SELČ v Denveri.Rovnako nevyužil možnosť ukončiť sériu dvojnásobný obhajca trofeje Pittsburgh. Penguins prehrali v piatom dueli štvrťfinále Východnej konferencie doma s Philadelphiou 2:4 a vedú už iba 3:2 na zápasy. Séria sa presúva do Philadelphie, kde sa šiesty súboj odohrá v nedeľu o 21.00 SELČ.