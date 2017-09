NHL: Winnipeg predĺžil kontrakty s generálnym manažérom a trénerom

Tréner Winnipegu Jets Paul Maurice Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Winnipeg 7. septembra (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Winnipeg Jets, kde pôsobí aj slovenský útočník Marko Daňo, predĺžilo podľa TSN kontrakty s generálnym manažérom Kevinom Cheveldayoffom a hlavným trénerom Paulom Mauricem. Podľa Darrena Dregera z TSN Hockey Insider podpísali obaja sviacročné zmluvy.Cheveldayoff je generálny manažér Jets od roku 2011, keď sa klub Atlanta Thrashers presťahoval do Winnipegu. Pod jeho vedením má tím bilanciu 216-191-51 since he was hired. V minulosti bol aj asistentom generálneho manažéra Chicaga Blackhawks.Maurice sa stal trénerom kanadského tímu v sezóne 2013-14, keď nahradil odvolaného Claudea Noela. S Jets má bilanciu 136-112-33, v roku 2015 doviedol tím do play off. Päťdesiatročný kormidelník stál v NHL na lavičkách Hartfordu Whalers, Caroliny Hurricanes, Toronta Maple Leafs a Winnipegu 1365 zápasov.