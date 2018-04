NHL: Zdeno Chára je jeden z kandidátov na zisk trofeje Kinga Clancyho

Zdeno Chára, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zoznam kandidátov na trofej Kinga Clancyho:



Anaheim Ducks - Ryan Getzlaf



Arizona Coyotes - Oliver Ekman-Larsson



Boston Bruins - Zdeno CHÁRA



Buffalo Sabres - Zach Bogosian



Calgary Flames - Travis Hamonic



Carolina Hurricanes - Justin Faulk



Chicago Blackhawks: Duncan Keith



Colorado Avalanche: Gabriel Landeskog



Columbus Blue Jackets - Sergej Bobrovskij



Dallas Stars - Tyler Seguin



Detroit Red Wings - Justin Abdelkader



Edmonton Oilers - Ryan Nugent-Hopkins



Florida Panthers - Mike Matheson



Los Angeles Kings - Drew Doughty



Minnesota Wild - Jason Zucker



Montreal Canadiens - Brendan Gallagher



Nashville Predators - P.K. Subban



New Jersey Devils - Cory Schneider



New York Islanders - Anders Lee



New York Rangers - Henrik Lundqvist



Ottawa Senators - Mark Borowiecki



Philadelphia Flyers - Shayne Gostisbehere



Pittsburgh Penguins - Matt Murray



San Jose Sharks - Chris Tierney



St. Louis Blues - Alex Pietrangelo



Tampa Bay Lightning - Ryan Callahan



Toronto Maple Leafs - Matt Martin



Vancouver Canucks - Henrik Sedin a Daniel Sedin



Vegas Golden Knights - Deryk Engelland



Washington Capitals - Brooks Orpik



Winnipeg Jets - Matt Hendricks

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára z Bostonu je jeden z kandidátov na zisk trofeje Kinga Clancyho. Každý klub NHL navrhuje každoročne na túto cenu jedného svojho hráča. Ocenenie sa odovzdáva od roku 1988 hráčovi, ktorý v sebe najlepšie spája hráčske a ľudské kvality a významne prispieva svojej komunite po humanitárnej stránke. Mená finalistov zverejnil oficiálny web zámorskej profiligy.Víťaz si cenu prevezme 20. júna na slávnostnom galavečere v Las Vegas. Trofej ešte nikto nezískal viac ako raz, vlani si ju odniesol Nick Foligno z Columbusu.