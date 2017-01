NHL: Zomrel legendárny útočník Bruins a člen Siene slávy Milt Schmidt

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. januára (TASR) - Vo veku 98 rokov zomrel kanadský bývalý hokejista a člen Siene slávy NHL Milt Schmidt. Legendárny center, ktorý na prelome 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia priviedol Boston k dvom Stanleyho pohárom, skonal vo svojom dome v americkom Needhame v dôsledku mozgovej mŕtvice.Schmidt bol členom slávneho bostonského útoku prezývaného "Kraut Line," ktorý tvoril s krídlami Woodym Dumartom a Bobbym Bauerom. Všetkých troch spájali nemecké korene. Schmidt bol dosiaľ najstarším žijúcim bývalým hráčom NHL. Bol jediným mužom v histórii Bruins, ktorý zastával v klube funkciu kapitána, trénera i generálneho manažéra. S "medveďmi" získal Stanleyho pohár v rokoch 1939 a 1941 ako hráč a v rokoch 1970 a 1972 ako generálny manažér. Ako člen vzdušných síl bojoval za Kanadu v druhej svetovej vojne, ktorej musel obetovať tri sezóny v NHL. Po vojne sa vrátil do ligového kolotoča a v roku 1951 získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti (MVP). Kariéru zavŕšil so ziskom 575 bodov (229+346) v 776 zápasoch, v čase ukončenia aktívnej činnosti bol štvrtým najproduktívnejším hráčom ligy a tretím najlepším nahrávačom.uviedol vo svojom vyhlásení komisár zámorskej súťaže Gary Bettman.