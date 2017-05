Nibali vyhral kráľovskú 16. etapu na Giro d'Italia

Taliansky cyklista Vincenzo Nibali z tímu Bahrain-Merida vyhral kráľovskú 16. etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia z Rovetty do Bormia (222 km) v utorok 23. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 16. etapy Giro d'Italia 2017 (Rovetta - Bormio, 222 km):

1. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida) 6:24:22 hod

2. Mikel Landa (Šp./Sky) rovnaký čas ako víťaz

3. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +12 s

4. Domenico Pozzovivo (Tal./AG2R La Mondiale) +24

5. Ilnur Zakarin (Rak./Kaťuša-Alpecin) +32

6. Davide Formolo (Tal./Cannondale-Drapac) +1:26

7. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo)

8. Bob Jungels (Lux./Quick-Step Floors)

9. Adam Yates (V. Brit./Orica-Scott)

10. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) všetci +1:35



Priebežné poradie po 16. etape:

1. Dumoulin 70:14:48 h

2. Quintana +31 s

3. Nibali +1:12

4. Pinot +2:38

5. Zakarin +2:40

6. Pozzovivo +3:05

7. Mollema +3:49

8. Jungels +4:35

9. Steven Kruijswijk (Hol./LottoNL-Jumbo) +6:20

10. Yates +7:00

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bormio 23. mája (TASR) - Víťazom 16. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Vincenzo Nibali z tímu Bahrain-Merida. V kráľovskej 222 km dlhej etape z Rovetty do Bormia sa rozhodlo o triumfe v záverečných metroch, Nibali v špurte vedúcej dvojice zdolal Španiela Mikela Landu a pre svoju krajinu vybojoval prvý triumf na tohtoročnom Gire. Holanďan Tom Dumoulin si udržal ružový dres, ale po problémoch sa jeho náskok zmenšil na 31 sekúnd.Podľa očakávania priniesla utorňajšia etapa s tromi náročnými stúpaniami zaujímavý priebeh a pole pretekárov bolo rozťahané do viacerých skupiniek. O všetkom podstatnom sa rozhodovalo pri stúpaní na Umbrailpass, kde začali trápiť lídra priebežného poradia Dumoulina črevné problémy. V dôsledku nich strácal na najlepších a musel vynaložiť obrovské množstvo síl na to, aby si udržal ružový dres pre lídra celkovej klasifikácie.Dlhé kilometre bol vo vedení Landa, ale v zjazde do cieľa sa na neho zavesil Nibali. Šancu na víťazstvo ešte mala trojica za nimi Quintana, Pozzovivo a Zakarin, v závere však už nemali dostatok síl na dostihnutie vedúcej dvojice. Nibali zaútočil necelých 200 metrov pred cieľom a vybojoval pre Taliansko prvý etapový triumf v jubilejnej 100. edícii Giro d'Italia.povedal Nibali bezprostredne po dojazde do cieľa.Tretí skončil v známom lyžiarskom stredisku Kolumbijčan Nairo Quintana a na Dumoulina získal k dobru viac ako dve minúty. Náskok Holanďana na čele tak už predstavuje iba 31 sekúnd.