Nič nové na svete: Agassi bude aj v roku 2018 trénerom Djokoviča

Bývalý americký tenista Andre Agassi, súčasný tréner Srba Novaka Djokoviča.

Belehrad 26. septembra (TASR) - Američan Andre Agassi bude aj v roku 2018 trénerom srbského tenistu Novaka Djokoviča. "Nole" po štvrťfinálovej prehre s Čechom Tomášom Berdychom vo Wimbledone predčasne ukončil sezónu pre bolesti lakťa. Djokovič si zobral Agassiho do svojho tímu v máji pred Roland Garros v Paríži.Obaja spolupracovali dva mesiace. Srb síce na antukovom vrchole sezóny neobhájil titul, na tráve v Eastbourne sa však tešil z prvej turnajovej trofeje od januárového triumfu v Dauhe. Djokovič by sa mal vrátiť do súťažného kolotoča v januári na Australian Open v Melbourne. Informovala o tom agentúra AP.