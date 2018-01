Nič sa nemení: Laici budú môcť viesť lekárne aj naďalej

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Laici budú môcť viesť lekárne aj naďalej. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR totiž upustilo od návrhu, aby ich viedli iba farmaceuti.vysvetlila rozhodnutie rezortu jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.O podnete na Ústavný súd hovorili koncom minulého roka zástupcovia siete lekární Dr. Max patriacej investičnej skupine Penta. Návrh o farmaceutoch vo vedení by sa podľa nich dotkol všetkých ich lekární, takéto rozhodnutie označili za zásadný vstup do základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb.Na Slovensku je momentálne približne polovica verejných lekární ovládaná laikmi. Lekáreň totiž môže v súčasnosti zriadiť akákoľvek právnická osoba, no musí v nej mať stanoveného odborného zástupcu, teda lekárnika s praxou.Slovenská lekárnická komora (SLeK) pôvodné rozhodnutie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) v októbri minulého roka vítala, hovorila o progresii, "ktorá Slovensko posunie k situácii vo väčšine krajín v Európskej únii". V decembrovom koncoročnom hodnotení ministra však už hovorila o "opatrnom sklamaní".povedal šéf SLeK Ondrej Sukeľ. A záujem o takúto zmenu podľa neho verejnosť má, čo ukazuje aj prieskum agentúry Focus. Z neho vyplýva, že vyše 90 percent opýtaných pacientov požaduje prevádzkovanie lekární kvalifikovanými farmaceutmi.Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že sa snaží nájsť konsenzus. Odbornosť lekární chce po novom posilniť tak, že ich odborný zástupca prevezme na seba väčšiu zodpovednosť a bude mať viac povinností.dodala Eliášová.Právna norma je v legislatívnom procese od októbra minulého roka, ešte ju musia schváliť vláda a parlament. Okrem otázky vedenia lekární rieši aj situáciu s lekárenskou pohotovostnou službou. Tá má byť po novom v každom okresnom meste povinne a má byť otvorená do 23.00 h. Ak vláda a parlament zmeny odobria, začať by mali platiť v lete tohto roka.