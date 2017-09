Nicholsonová dostala materiál o údajnom zapletení A. Danka do korupcie

Na snímke podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. septembra (TASR) – Podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR Lucia Ďuriš-Nicholsonová dnes dostala podľa vlastných slov do poštovej schránky papier s utajenou kriminálnou informáciou z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z augusta minulého roka.uviedla poslankyňa.Ide podľa Ďuriš Nicholsonovej o informáciu zo zdroja, ktorý polícia vyhodnotila najvyšším stupňom dôveryhodnosti. Je však v utajovanom režime, a preto z nej nemôže čítať. Poslankyňa to povedala dnes v parlamente počas mimoriadnej schôdze venovanej návrhu na odvolanie ministra práce Jána Richtera (Smer-SD).Minister Richter čelí opäť odvolávaniu pre kauzu resocializačného zariadenia Čistý deň. Ku kritike ministra sa však v posledných dňoch okrem opozície pridala aj vládna strana SNS a v stredu 6. septembra vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ministra z funkcie odvolal. Počas mimoriadnej schôdze preto nebolo jasné, ako poslanci vládnej SNS zahlasujú. Podľa najnovších informácií by sa mali všetci pri vyslovovaní dôvery šéfovi rezortu práce zdržať.Podľa Ďuriš Nicholsonovej sú dve možnosti, ako mohol tento dokument, ktorý dostala, vzniknúť.opísala Ďuriš Nicholsonová. Alebo ide podľa jej slov o štandardný postup operatívneho pracovníka NAKA, ktorý sa dopracoval štandardnou cestou od svojho prevereného zdroja k informácii o možnom korupčnom správaní Andreja Danka.Ak by bola druhá možnosť správna, Ďuriš Nicholsonová sa pýtala, čo polícia za rok od augusta 2016 urobila, či podnikla všetky kroky, založila spis, preverila tieto kroky a zadovážila všetky dôkazy. Poslankyňa pritom v tejto veci podala trestné oznámenie.avizovala.Podľa podpredsedu SNS Jaroslava Pašku o existencii kriminálnej informácie o Andrejovi Dankovi nevedeli. Má to podľa neho riešiť polícia.