Nicholsonová sa obrátila na MV SR a NBÚ vo veci kriminálnej informácie

Na snímke podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) sa obrátila na Ministerstvo vnútra SR a Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) so žiadosťou, aby sa vyjadrili k údajnej kriminálnej informácii, ktorá bola doručená do jej poštovej schránky. Oznámila na dnešnej tlačovej konferencii opozície v parlamente.O dokumente, ktorý má hovoriť o údajnom zapletení predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) do korupcie, informovala Ďuriš Nicholsonová minulý týždeň v pléne parlamentu. K napísaniu žiadostí na ministerstvo a NBÚ ju podľa jej slov primäl fakt, že vedúci predstavitelia NAKA a inšpekcia ministra vnútra vydali k veci protichodné stanoviská.Podpredsedníčka parlamentu chce, aby boli odstránené pochybnosti, či písomnosť podlieha utajovanému režimu, alebo nie. Ďuriš Nicholsonová dnes počas tlačovej konferencie zverejnila jej formálnu časť. Podľa jej poznatkov bola kriminálna informácia vložená do informačného systému NAKA, s ktorým sa nedá manipulovať.uviedla opozičná poslankyňa, ktorá je pripravená utajovaný dokument zverejniť, ak sa potvrdí, že je to podvrh.Ďuriš Nicholsonová sa domnieva, že v tomto prípade ide opovedala.Politici vo vládnej koalícii sa podľa poslankyne nerozhodujú podľa vlastného vedomia a svedomia, ale na základe zobchodovania takýchto informácií a na základe strachu. Vyzvala preto ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby sa k prípadu „postavil čelom“ a zdôvodnil, prečo sa inštitúcie pod jeho vedením správajú protichodne ku kriminálnej informácii so závažným obsahom.Kriminálna informácia, ktorú Ďuriš Nicholsonová dostala, má byť zo zdroja, ktorý polícia vyhodnotila najvyšším stupňom utajenia. Riaditeľ NAKA Peter Hraško v médiách uviedol, že ju považuje za vyfabulovanú. Riaditeľ inšpekcie ministra vnútra Milan Lučanský v médiách zase informoval, že písomnosť bola pridelená do vyšetrovania a zaevidovaná ako utajovaná.Poslanec Milan Krajniak (Sme rodina) je presvedčený, že v tomto prípade ide o spravodajskú hru, kde sa osoby konajúce z pozadia snažia súčasne politicky zlikvidovať druhého najvyššieho ústavného činiteľa Danka a zároveň aj ministra vnútra Kaliňáka.vyhlásil Krajniak.skonštatoval opozičný poslanec Jozef Mihál (nezaradený). NAKA podľa neho slúži ako prostriedok politického boja.doplnil Mihál.