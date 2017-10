Nicholsonová: Veľa návrhov k sociálnym službám MPSVR neakceptovalo

Na snímke podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. októbra (TASR) - Ministerstvo práce neakceptovalo veľa zo zásadných pripomienok zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb k novele zákona, ktorá má upraviť túto oblasť. Upozornila na to podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorá je presvedčená, že rezort práce by zdroje dokázal nájsť na dofinancovanie požiadaviek poskytovateľov. K novele zákona predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov.Zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb navrhovali niekoľko opatrení, ktoré by si ale vyžiadali dodatočné zdroje v objeme 9 miliónov eur. Chceli napríklad zvýšiť príspevky zariadeniam krízovej intervencie, upraviť spolufinancovanie nízkoprahových služieb.adresovala ministrovi práce podpredsedníčka parlamentu Ďuriš Nicholsonová.Priblížila napríklad, že takmer dva milióny eur sa ušetria tým, že sa príspevok bude poskytovať podľa stupňa odkázanosti a nie jednotnou paušálnou sumou 320 eur." uviedla Ďuriš Nicholsonová. Dofinancovať žiadané opatrenia by sa mohli aj z úspor, ktoré štát získal vďaka prijatým opatreniam v hmotnej núdzi.K právnej norme predložila celkovo 9 pozmeňujúcich návrhov. Napríklad presadzuje neviazať a podmieňovať poskytovanie finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu na výšku a možnosti rozpočtových zdrojov rezortu práce len do vyčerpania sumy vyčlenenej na tento účel. Pri určení výšky príspevku na poskytovanie sociálnej služby navrhuje zohľadňovať aj počet miest a vek prijímateľov danej služby. Odmieta aj to, aby osud klientov neverejných poskytovateľov závisel od existencie komunitného plánu v obci. Navrhuje tiež, aby obec bola povinná financovať aj sociálnu službu, ktorým je komunitné centrum. Považuje ju totiž za jednu zo základných a nevyhnutných služieb pri riešení mnohých a dlhoročných problémov súvisiacich so sociálne vylúčenými komunitami.