Nie je biela ako biela

Špecialistka na dentálnu hygienu Bc. Renáta Duch z prvej špecializovanej kliniky dentálnej hygieny na Slovensku Edent

Zdroj: Teraz.sk

Bratislava 26. apríla (OTS) - Trpí najmä zubná sklovina, ktorú si neodborným zásahom môžeme veľmi jednoducho poškodiť. V prípade ambulantného bielenia si však tiež treba všímať niekoľko rozhodujúcich faktorov. Veď v konečnom dôsledku ide o naše celkové zdravie.Čas dovoleniek sa blíži a všetci vieme, že bronzovo opálená pokožka vynikne oveľa viac, ak sa radosť z nej podčiarkne i dokonale bielym úsmevom. Práve v tomto období evidujeme vyšší počet faktorov, ktoré spôsobujú zmenu farby odtieňa zubov. „“ hovorí o príčinách nežiadúcich odtieňov špecialistka na dentálnu hygienuz prvej špecializovanej kliniky dentálnej hygieny na Slovensku Edent V súčasnosti existuje niekoľko foriem bielenia zubov, o ktorých kolujú rôzne dohady, ba dokonca až mýty. Podľa špecialistov je to výsledok metód, ktoré sa používali v minulosti. „" ubezpečuje špecialistka na dentálnu hygienu. Taktiež nie je pravda, že pacient musí po bielení trpieť citlivosťou. Pod odborným okom dentálnej hygieničky a s použitím moderných prípravkov, sa nemusíte báť.Aktuálne v móde sú niektoré metódy bielenia, ktoré reklamy prezentujú ako revolučné, založené na prírodnej báze. Vo všeobecnosti však tieto kozmetické prostriedky bielia zub iba na jeho povrchu, a tým pádom je bieliaci efekt násobne slabší a aj kratší, ako pri použití kvalitných a bezpečných profesionálnych preparátov.Ambulantné bielenie zubov u špecialistu rozhodne uprednostnite pred tým domácim. Babské recepty totiž môžu napáchať nepríjemné škody. „,“ dodáva dentálna hygieničkaz prvej špecializovanej kliniky dentálnej hygieny na Slovensku Edent.Opatrní by sme mali byť aj pri objednávaní bieliacich preparátov z internetu. Dôležité je uvedomiť si, že zubná sklovina každého z nás je iná, a tak nie sú voľnopredajné prípravky vhodné pre všetkých. Navyše, pri neodbornej manipulácii môže prísť k väčším škodám ako úžitku. V najhoršom prípade až k trvalému poškodeniu zubnej skloviny alebo ďasien. Požadovaný efekt domáceho bielenia sa nemusí dostaviť aj z toho dôvodu, že je vždy nevyhnutné absolvovať pred ním dôkladnú dentálnu hygienu. Len tak bude výsledok efektívny a trvácny. „“ upozorňuje špecialistka na dentálnu hygienuO nový žiarivý a biely úsmev je ideálne starať sa aj po návšteve špecialistu. Veď každý z nás chce, aby mu nový odtieň vydržal čo najdlhšie. Výhodou ambulantného bielenia u dentálneho hygienika je tiež poskytnutie individuálneho poradenstva. To sa môže týkať aj vašich stravovacích návykov. „,“ hovorí dentálna hygieničkaz prvej špecializovanej kliniky dentálnej hygieny na Slovensku Edent. Bielenie zubov je ideálne konzultovať so špecialistom na dentálnu hygienu . Len tak môžete dosiahnuť efektívny, bezpečný, trvácny a bezbolestný výsledok. Veď zdravie tela máme vo svojich ústach.