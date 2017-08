Nie je jasné, kto prednesie príhovor k začiatku školského roka

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann





Prečítajte si aj: odborníkov, ktorý je na ministerstve, to zvládne," vysvetlil.Prečítajte si aj: Ministerstvo školstva od septembra dočasne povedie G. Matečná



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) – Momentálne ešte nie je jasné, kto prednesie školákom 4. septembra príhovor k začiatku školského roka. Uviedol to dnes štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák (Most-Híd) v súvislosti s rozhodnutím prezidenta SR Andreja Kisku poveriť dočasne vedením rezortu ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (nominantka SNS).povedal Krajňák s tým, že on aj druhá štátna tajomníčka Oľga Nachtmanová (Smer-SD) sú pripravení ujať sa tejto úlohy a v prípade, že tak strana zatiaľ neurobila, sa vedenia rezortu dočasne ujíma niektorý z jej zástupcov vo vláde.doplnil.Krajňák rozhodnutie Kisku nechcel komentovať. Vysvetlil, že v tomto prípade sa rešpektuje právo Slovenskej národnej strany nominovať nástupcu odchádzajúceho Petra Plavčana.zdôraznil.Matečnú podľa Krajňáka nečakajú na ministerstve na žiadne komplikácie a nemalo by byť prekážkou, že s oblasťou školstva nemá skúsenosti.