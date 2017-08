Niekdajšieho macedónskeho kriminálnika zastrelil neznámy útočník

Prostitútky na ilustračnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 16. augusta (TASR) - Niekdajšieho macedónskeho kriminálnika podozrivého z toho, že donútil k prostitúcii stovky žien pochádzajúcich z viacerých balkánskych krajín, zastrelil na juhu Macedónska neznámy útočník. S odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie macedónskej polície o tom informovala agentúra AP.Dilavera Bojka (55) zastrelil podľa slov policajného hovorcu Stefana Dimoského neznámy páchateľ, ktorý ho zasiahol do hlavy a z miesta činu následne utiekol. K tomuto incidentu došlo ešte v pondelok večer v meste Struga na juhu Macedónska.Bojka v minulosti usvedčili z organizovania prostitúcie, z väzenia v meste Struga sa mu však v roku 2003 podarilo ujsť. Následne po ňom pátrali aj americké orgány, ktoré za informácie vedúce k jeho dolapeniu ponúkali aj finančnú odmenu, priblížila AP.Bojka po krátkom čase zadržali v Čiernej Hore, skadiaľ plánoval odletieť do Brazílie. Ešte v roku 2003 ho vydali nazad do Macedónska, kde bol odsúdený na tri roky a osem mesiacov väzenia. Po tom, čo si svoj trest odpykal, prevádzkoval v Struge viacero reštaurácií.