Niekoľko obcí v SR si bude 14. októbra voliť starostov a poslancov

Bratislava 29. apríla (TASR) - Niekoľko slovenských obcí si bude v sobotu 14. októbra voliť starostov a obecných poslancov. Dôvody na doplňovacie voľby sú podľa riaditeľky odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Evy Chmelovej rôzne. Starostov si majú vyberať obyvatelia 11 obcí, poslancov ľudia v deviatich obciach. Dve obce by si mali voliť starostu aj poslancov.V obciach Cerová, Kalinkovo, Prosiek, Sklabiňa a Slavec si majú voliť starostov preto, že tí doterajší sa vzdali funkcie. Pre úmrtie starostu si voľby zopakujú obce Lieskovany, Veľká Čausa a Vrbová nad Váhom. Starostov si majú voliť aj obce Vislanka, Opátka a Brehov.Ďalšie obce si budú voliť poslancov do obecných zastupiteľstiev. Obce Chrasť nad Hornádom, Panické Dravce, Plavé Vozokany, Plavecký Peter, Šoltýska a Trnavá Hora majú voliť preto, že poslanci sa vzdali mandátu. Chrasť nad Hornádom prišla o poslanca aj preto, že nechodil na zasadnutia zastupiteľstva. Vyšný Slavkov stratil poslanca po zmene jeho trvalého pobytu. Voliť poslancov si majú aj v Orovnici.Starostu a poslancov si majú voliť aj obyvatelia obcí Ondavka a Geraltov. V Ondavke sa dlhodobo nedarí zvoliť zástupcov samosprávy. Chýbajú totiž kandidáti. Geraltov prišiel o starostu a poslancov preto, že sa vzdali svojich mandátov.Kandidáti sa môžu hlásiť do 20. augusta. Volebná kampaň sa začne 27. septembra a skončí sa moratóriom 12. októbra, teda 48 hodín pred otvorením volebných miestností. Voľby budú v sobotu 14. októbra.