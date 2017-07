Niekoľko starostov z Gemera vstúpilo do Mosta-Híd

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravas. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. júla (TASR) - Niekoľko starostov z Gemera vstúpilo do strany Most-Híd. Oznámil to dnes hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Do strany vstúpil starosta obce Radnovce Aladár Bari, starosta obce Martinová Eugen Radics, zástupca starostu obce Janice Gejza Berky, starosta obce Cakov Karol Bari, starosta obce Barca Richard Szajkó.doplnila Debnár.Nové posily z Gemera spolupracujú podľa strany s podpredsedom Ábelom Ravaszom.uviedol Most-Híd.Ravasz zdôvodňuje potrebu spolupráce s predstaviteľmi samospráv tým, že ovplyvňujú podmienky, v ktorých obyvatelia samospráv žijú.povedal Ravasz.Bari vníma vstup do Mosta-Híd symbolicky.doplnil.