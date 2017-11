Niektoré bežkárske trate na Štrbskom Plese sú už otvorené

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Štrbské Pleso 2. novembra (TASR) – Bežkovať na Štrbskom Plese sa už dá, zasnežovať zjazdovky tam však zatiaľ ešte nezačali. "Nasnežilo nám pol metra snehu, takže časť tratí sme provizórne otvorili a upravili, ide o Šprintérske kolo, ktoré má 1,6 kilometra a Andelovu trať dlhú dva kilometre," uviedol pre TASR správca Areálu Snow na Štrbskom Plese Peter Mosný.V Tatrách sa však trochu oteplilo, takže podľa neho je predpoklad, že sneh z tratí pomaly zmizne. Aj v Areáli Snow sú však pripravení v prípade dobrých poveternostných podmienok jednotlivé úseky začať zasnežovať. "Teraz sú podmienky veľmi dobré, nie sú ideálne, ale trate sú v poriadku, do nedele (5.11.) predpokladám, že budú v prevádzke," dodal Mosný s tým, že v areáli je dohromady šesť tratí, najdlhšia päťkilometrová je Furkotská dolina.V tatranských strediskách zatiaľ so zasnežovaním zjazdoviek nezačali aj napriek ochladeniu a celkom bohatej snehovej nádielke. "Čakáme na priaznivejšie teploty, mráz viac dní za sebou, zatiaľ nám sneží prírodný sneh a to je to najlepšie delo. Okrem toho potrebujeme aj dobrý smer vetra a nízku vlhkosť vzduchu. Veríme, že lyžiari budú mať túto sezónu na zjazdovkách mix toho najlepšieho, aj prírodného, aj technického snehu," uviedla v súvislosti so zasnežovaním na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici Zuzana Fabianová z Tatry Mountain Resorts.Podobná situácia je aj v stredisku Ski Bachledova, kde už nasnežilo približne 15 centimetrov snehu. "Tento prvý sneh vydrží zvyčajne len pár dní, a potom sa ozaj ochladí až koncom novembra. Takže zasnežovanie zatiaľ nebudeme spúšťať. Potrebujeme niekoľko dní po sebe s teplotami mínus päť a menej stupňov a bezvetrie. Samozrejme, musí byť predpoklad, že sa znova neoteplí, aby sa vytvorený sneh neroztopil," informovala Martina Múdra zo strediska Ski Bachledova. Otvorenie sezóny a začiatok lyžovania sa tak podľa nej zatiaľ nedá predpovedať, minulý rok tu začali lyžovať v polovici decembra. Cieľom strediska na blížiacu sa sezónu je zväčšiť kapacitu parkovania a zlepšiť cestnú infraštruktúru. "Aby plynulo fungovalo spojenie peších turistov idúcich na Chodník korunami stromov a lyžiarov," zdôvodnila Múdra.