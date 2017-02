Niektoré čínske mestá pre obavy z vtáčej chrípky zatvorili trhoviská

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 13. februára (TASR) - Niekoľko čínskych miest zatvorilo trhoviská s hydinou, keďže vtáčia chrípka zabila tento rok po celej Číne už takmer tri desiatky ľudí.Predaj živej hydiny pozastavili v Čchang-ša, hlavnom meste stredočínskej provincie Chu-nan, ale tiež na trhoch v celej východnej provincii Če-ťiang. Informovala o tom v nedeľu agentúra Sinchua s tým, že úrady riešia desiatky nových prípadov vtáčej chrípky H7N9.Takmer 300 trhovísk a bitúnkov zatvorili takisto v meste Suej-ning na čínskom juhozápade, kde úrady tvrdo zasahujú aj proti nepovoleným hydinárskym podnikom.Sinchua uviedla, že v januári zomrelo po nakazení vtáčou chrípkou H7N9 v provincii Ťiang-su 21 ľudí. Úrady v provincii Chu-nan hlásili tento rok najmenej päť úmrtí a v juhozápadnej provincii Jün-nan zomrelo dievčatko v dojčenskom veku.Veľké epidémia vtáčej chrípky H7N9 u ľudí prvýkrát vypukla v Číne v marci 2013, pričom zabila vyše 40 osôb a zničila hydinový priemysel. Vírus vtáčej chrípky H7N9 je pokladaný za menej nákazlivý a menej nebezpečný než vírus vtáčej chrípky H5N1, ktorému podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) podľahli za posledné desaťročie na celom svete stovky ľudí.Väčšina osôb nakazených vírusom H7N9 sa infikovala dotykom nakazenej hydiny alebo vstupom do kontaminovaných priestorov, uviedla minulý mesiac vo varovnej správe WHO. Odborníci si nemyslia, že vírus sa môže výrazne šíriť medzi ľuďmi, dodala WHO.V Kuang-čou, treťom najväčšom meste Číny, zistili, že vírusom vtáčej chrípky H7N9 je kontaminovaných vyše 30 percent trhovísk so živou hydinou, informovali cez víkend štátne médiá. Úrady v Kuang-čou preto oznámili dočasné trojdňové pozastavenie obchodovania s hydinou. Snažia sa tak zabrániť šíreniu vírusu.