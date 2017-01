Niektoré farbičky sa nebudú môcť v EÚ predávať. Dôvodom je obsah olova

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Brusel 27. januára (TASR) - Niektoré farbičky a farby sa od roku 2018 nebudú smieť v Európskej únii predávať, keďže obsahujú priveľa olova. Európska komisia (EK) dnes potvrdila drastické zníženie limitných hodnôt pre obsah olova. Podľa jej údajov 20 až 30 % farbičiek a farieb nové limity presahujú.EK chce podľa vlastných slov chrániť predovšetkým malé deti do troch rokov, ktoré často oblizujú hračky a farbičky. Brusel pritom poukazuje na limitné hodnoty Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EPSA), podľa ktorých dieťa nesmie prijať denne viac než 0,5 mikrogramov olova na kilogram telesnej váhy.Spolkový inštitút pre hodnotenie rizík potvrdil, že nové limity sa orientujú podľa najnovších vedeckých poznatkov. Už minimálne množstvo olova môže ovplyvniť inteligenciu dieťaťa, povedala expertka Bärbel Viethová pre agentúru DPA. Keďže limity platné v Nemecku sú nižšie než tie nové európske, nedá sa očakávať, že by nemeckí výrobcovia farbičiek, kriedy a modelovacích hmôt museli stiahnuť svoje produkty z trhu.Nemecký europoslanec Markus Ferber považuje nové limity za prehnané. Farbičky smú v budúcnosti obsahovať len dva miligramy olova na kilogram materiálu, v súčasnosti ide o 13,5 miligramu. V prípade vodových farieb sa obsah znižuje z 3,4 na 0,5 miligramu. Olovo pritom pochádza z prírodných materiálov a chemicky ho nemožno odstrániť. Najviac tento zákaz postihne svetlejšie farby, keďže problém s olovom sa týka najmä bieleho pigmentu. Ferber vypočítal, že dieťa by muselo každoročne skonzumovať 18 celých farbičiek, čo je podľa neho nereálne. Poukazuje aj na možné straty nemeckých výrobcov, ktoré vyčíslil na 100 miliónov eur.Naproti tomu EK zdôrazňuje, že 70 až 80 % farieb a farbičiek už dnes spĺňa prísnejšie limitné hodnoty. Navyše sprísnenie noriem ešte pred schválením prediskutovali s výrobcami a v riadnom termíne nedostali výhrady z Európskeho parlamentu ani od členských krajín.uzatvára zástupca EK Reinhard Kühnel.