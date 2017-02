Niektoré firmy v rámci benefitov ponúkajú akupunktúru či nanuky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 11. februára (TASR) - Akupunktúru, hydromasážne vane či nanuky z čistého ovocia – aj takéto nezvyčajné benefity ponúkajú niektoré slovenské firmy svojim zamestnancom priamo na pracoviskách. Ukázal to siedmy ročník súťaže Zdravá firma roka, ktorej výsledky vyhlásili v piatok (10.2.) večer v Bratislave. Nadštandardná starostlivosť má pomôcť zlepšiť zdravie vo firme, zamestnávateľ je zároveň atraktívnym pre kvalitných ľudí.Najlepšie nevýrobné firmy majú pre zamestnancov niekoľko relax zón, kde si môžu oddýchnuť či pravidelne cvičiť jogu alebo pilates, ponúkajú zdravú stravu a nácviky relaxačných techník. "hovorí Andrea Čobejová z firmy Siemens, ktorá vyhrala v tejto kategórii.Výrobné firmy zase prispôsobujú a zlepšujú pracovné prostredie a pomôcky tak, aby sa zamestnancom lepšie pracovalo, poskytujú im možnosti rehabilitácie a pomáhajú redukovať fyzickú záťaž a stres" povedala Iveta Ondrušová z ďalšej víťaznej firmy IKEA Industry Jasná v Závažnej Porube.Súťažou Zdravá firma roka sa jej organizátor Union zdravotná poisťovňa snaží motivovať firmy, aby sa aktívne starali o zdravie svojich zamestnancov.pripomína šéf úseku získavania klientov Pavol Chovan. Dnes v zdravých rokoch života Slovensko zaostáva, ženy aj muži žijú v priemere bez závažnej choroby iba do veku 55 rokov. Priemer OECD je 63 rokov a v prvej päťke OECD krajín 70 rokov.Aktivity firiem každoročne hodnotí odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko - odborníkov z ministerstva zdravotníctva, riaditeľstva WHO na Slovensku, Úradu verejného zdravotníctva, poisťovní Union a odborníkov z oblasti ľudských zdrojov. Z prihlásených firiem ocenili tri najúspešnejšie v kategóriách: výrobné, nevýrobné a malé firmy. Medzi najzaujímavejšie benefity patrili napríklad relax zóna, tréning na elimináciu stresu, nácvik relaxačných techník, taxislužba v zimnom období či joga a pilates počas pracovnej doby v priestoroch firmy.