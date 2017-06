Niektoré lieky nemožno kombinovať, ľuďom pomôcť i bezplatná aplikácia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 19. júna (TASR) - Kombinácia niektorých liekov či výživových doplnkov môže uškodiť. Lekárnici chcú takýmto situáciám zabrániť, spúšťajú preto projekt, ktorý má rizikové interakcie odhaliť.Pacienta má o nežiaducich kombináciách oboznámiť bezplatná aplikácia, od júla bude dostupná na webe interakcieliekov.sk.povedal dnes na tlačovej konferencii prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.Do projektu je zapojených 200 lekární, tie pacientovi poskytnú i osobnú, tiež bezplatnú konzultáciu, ak by o to prejavil záujem. Vyhovujúci termín návštevy si záujemca bude môcť vybrať na webe lekárne. Komora si od projektu sľubuje zefektívnenie terapie. SleK taktiež predpokladá, že aplikácia vzbudí v pacientoch záujem o vlastný zdravotný stav.uviedla Miroslava Snopková z Farmaceutickej fakulty UK, ktorej študentom bude aplikácia sprístupnená na vedecké účely.Zapojené lekárne sú členmi SleK, aspoň jeden farmaceut v nich má absolvovanú špecializáciu v odbore lekárenstvo. Podľa prezidenta Sukeľa bude pokrytie zapojenými lekárňami dostatočné.Na aplikácii, ktorá je súčasťou celoslovenského projektu Interakcia liekov, spolupracovala Slovenská lekárnická komora a spoločnosť DrugAgency, a.s. Tento projekt nadväzuje na minuloročné osvetové kampane lekárnikov, venovali sa napríklad bezpečnosti užívania liekov deťmi, tehotnými ženami a seniormi.