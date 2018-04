Niektoré školy majú už zápis prvákov za sebou, iné ešte len čaká

Deti sa už do školy tešia. Ilustračná snímka. Foto: TASR – Jana Vodnáková Foto: TASR – Jana Vodnáková

Bratislava 11. apríla (TASR) – Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v bratislavskej Petržalke zapísali rodičia 1023 detí. V porovnaní s minulým zápisom je to o 105 žiakov viac. Medzi zapísanými prvákmi prevažujú opäť chlapci, ktorých je 524, dievčat je 499. Pre TASR to uviedla Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Petržalka je zriaďovateľom 11 základných škôl. Počas víkendového zápisu bol aj tentoraz najväčší záujem o ZŠ Turnianska, kde do prvého ročníka zapísali 172 detí. Na pomyselnom druhom mieste skončila ZŠ Pankúchova (146) a trojicu najviac vyberaných škôl uzatvára ZŠ Budatínska (121).priblížila Vnenková. Špeciálne triedy otvoria na ZŠ Prokofievova pre deti s autizmom, na ZŠ Černyševského pre deti s poruchami výživy a na ZŠ Tupolevova pre deti s poruchami učenia. Na nej sa o žiakov starajú špeciálni pedagógovia, ktorí eliminujú ich poruchy, ako napr. dysgrafia, dyslexia, dysortografia, porucha koncentrácie či dyskalkulia.Počas uplynulého víkendu bol zápis do prvých ročníkov základných škôl aj v Novom Meste. Mestská časť je zriaďovateľom ôsmich základných škôl, do ktorých rodičia tento rok zapísali 559 detí, z toho 290 chlapcov a 269 dievčat.Najväčší záujem bol opäť o ZŠ Za kasárňou, ktorá je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov. Od prvého ročníka je povinná nemčina a od tretieho ročníka angličtina. Pri tohtoročnom zápise bolo na školu zapísaných 152 detí.povedal novomestský starosta Rudolf Kusý. O tretiu priečku sa delia ZŠ Cádrova a ZŠ Sibírska (zhodne po 69).Niektoré základné školy zápis do prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019 ešte len čaká. Príkladom je Staré Mesto so siedmimi základnými školami, kde bude zápis prváčikov v piatok 20. apríla od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 21. apríla do 8.00 do 12.00 h.