Niektorí členovia Obamovej vlády zostanú vo funkciách aj za Trumpa

Washington 19. januára (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump požiadal približne 50 vysokopostavených predstaviteľov doterajšieho kabinetu Baracka Obamu, aby zostali na svojich postoch a zaistila sa tak kontinuita vo vláde po piatkovom nástupe nového šéfa Bieleho domu. Informoval o tom dnes Trumpov hovorca Sean Spicer.K uvedeným činiteľom patria najvyššie postavení kariérni úradníci kľúčových rezortov vrátane ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí.Námestník ministra obrany Robert Work a tretí muž americkej diplomacie, námestník ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti Thomas Shannon, budú dočasnými úradujúcimi šéfmi svojich rezortov, pokým príslušných ministerských nominantov nepotvrdí vo funkcii Senát, uviedol Spicer.Vo vláde ostanú tiež Brett McGurk, Obamov osobitný vyslanec pre boj proti tzv. Islamskému štátu, a riaditeľ Národného protiteroristického centra Nicholas Rasmussen. Trump si vo vláde ponechá aj Adama Szubina, hlavného predstaviteľa ministerstva financií pre spravodajské informácie.Work bude viesť Pentagón možno len niekoľko hodín. Očakáva sa, že Trumpovho nominanta na ministra obrany, generála vo výslužbe Jamesa Mattisa, senátori potvrdia ešte v piatok po inauguračnej ceremónii.Shannon by mal stáť na čele rezortu zahraničných vecí najmenej do budúceho týždňa. Hlasovanie Senátu o nominantovi Trumpa na nástupcu Johna Kerryho na poste šéfa americkej diplomacie, bývalom riaditeľovi spoločnosti Exxon Mobil Rexovi Tillersonovi, sa neočakáva skôr ako v pondelok alebo v utorok.Na diplomatickom fronte nie je zatiaľ jasné, či Trumpova vláda prijme pozvánku na Ruskom podporované mierové rozhovory o Sýrii, ktoré sa začnú v pondelok v kazašskej Astane.Trump zdôrazňuje snahu o užšiu spoluprácu s Moskvou v boji proti terorizmu a bezpečnostných otázkach. Obamov osobitný vyslanec pre Sýriu Michael Ratney naznačil, že je ochotný sa na rozhovoroch zúčastniť, no Trumpov tím mu takýto pokyn nedal.Podobne ako pri predošlých nástupoch nových vlád USA budú americké veľvyslanectvá a konzuláty v zahraničí, ktoré vedú nekariérni nominanti prezidenta, riadiť do ich výmeny tamojší najvyššie postavení kariérni diplomati.