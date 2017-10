Niektorí kandidáti sa v prípade úspechu vzdajú poslaneckého mandátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 15. októbra (TASR) - Kandidáti na predsedov samosprávnych krajov z SaS a OĽaNO, ktorí sú zároveň poslancami Národnej rady SR, sa v prípade zvolenia do čela kraja vzdajú poslaneckého mandátu. Kandidáti zo Smeru-SD nie a ĽSNS jasne neodpovedala. Poslanci môžu byť v NRSR a súčasne predsedami krajov. Plný plat však môžu brať len za jeden mandát, za ďalší dostávajú minimálnu mzdu.SaS a OĽaNO hovoria, že sedieť na dvoch stoličkách a vykonávať obe funkcie riadne sa nedá. Smer-SD zdôrazňuje úspešné pôsobenie svojich predsedov krajov, ktorí sú súčasne aj poslancami. ĽSNS v minulosti kritizovala europoslanca Smeru-SD Vladimíra Maňku, keď bol aj šéfom Banskobystrického kraja, že sedí na dvoch stoličkách. Tvrdí, že to je iné, ako keď to robí Marian Kotleba, ktorý je šéfom Banskobystrického kraja aj poslanec NRSR.Z poslancov SaS kandiduje Juraj Droba (Bratislavský kraj), Renáta Kaščáková (Trenčiansky kraj), z OĽaNO Erika Jurinová (Žilinský kraj) a Jozef Viskupič (Trnavský kraj).povedal pre TASR Droba. Vzdanie sa poslaneckého mandátu v prípade zvolenia za šéfa kraja považuje za samozrejmé aj Kaščáková.vysvetlila pre TASR.Podobný názor má aj Viskupič. Pripomína, že OĽaNO je zástancom pravidla jeden mandát stačí. "Chcem sa naplno venovať krajským problémom," doplnil Viskupič.uviedla pre TASR Jurinová.Z poslancov Smeru-SD kandidujú Juraj Blanár (Žilinský kraj), Jaroslav Baška (Trenčiansky kraj), Richard Raši (Košický kraj) a Peter Chudík (Prešovský kraj).Blanár je rád, že môže aj v súčasnosti Žilinský kraj zastupovať v parlamente.uviedol pre TASR Blanár.Baška je podľa vlastných slov roky zvyknutý pracovať aj viac ako 12 hodín denne a rovnako aj cez víkendy. Funkcie predsedu kraja a poslanca NRSR sa podľa neho vo veľa prípadoch dopĺňajú.zdôraznil pre TASR Baška. Dodal, že jeho znalosť regionálnych charakteristík a špecifík je nápomocná pri navrhovaní noviel zákonov v prospech obcí a miest, aj pri rozhodovaní, čo je pre krajské a obecné samosprávy najlepšie.povedal pre TASR Chudík, ktorý je aj dnes predsedom Prešovského kraja. Pripomína, že parlament rozhoduje o štátnom rozpočte o odblokovaní či neodblokovaní dlhovej brzdy a pod.doplnil.Raši je v súčasnosti okrem poslanca aj košický primátor.uviedol pre TASR Raši.Postoj ĽSNS k vzdaniu sa poslaneckého mandátu je otvorený.povedal Milan Uhrík (Nitriansky kraj), ktorý kandiduje na predsedu kraja, ako aj Marian Kotleba (Banskobystrický kraj). Na otázku, prečo sa nevzdajú, keď v minulosti Maňku za sedenie na dvoch stoličkách kritizovali, uviedol, že je to iná situácia. Maňkovo pôsobenie v Bruseli je podľa Uhríka vzdialené od kraja a nedá sa takto fungovať. Naopak, kraju môže podľa Uhríka prospieť, keď má zástupcu v národnom parlamente, hoci sedí na dvoch stoličkách.