Niektorí kňazi slávia vianočné sviatky spoločne, iní idú k rodinám

Bratislava 24. decembra (TASR) – Niektorí kňazi sa počas Štedrého dňa navečerajú v kruhu svojej rodiny a po nej sa odchádzajú pripravovať do farnosti na slávenie polnočnej svätej omše. Iní zas slávia tento deň na farnostiach spolu s inými farármi či kaplánmi. Pre TASR to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.povedal Kramara. Ako doplnil, jemu sa v posledných rokoch darí byť na Štedrú večeru doma s rodičmi.priblížil.Zároveň poznamenal, že vzhľadom na to, že po večeri odchádza skôr, v jeho rodine sa začína jesť už pred šiestou.priblížil. Potom nasleduje večera. V jeho rodine sa najskôr vypije kvapka vína, po ňom nasledujú oblátky s medom a kyslá kapustnica. Nasleduje vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom. Záver večera podľa Kramaru patrí spomienkam a spoločným rozhovorom a nechýbajú ani darčeky.Iní kňazi, ktorí netrávia tento sviatočný deň spolu s rodinami, sa zvyknú schádzať a vytvárať malé komunity, aby ho neslávili osamote. Za inými zas prídu na faru rodiny.