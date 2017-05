Niektorí ľudia stále veria, že Zem je plochá

NASA a jej spektakulárna misia k Jupiteru

Projekt Juno stál daňových poplatníkov Spojených štátov asi miliardu dolárov. NASA poslala sondu smerom k Jupiteru, ktorý je momentálne vo vzdialenosti asi 715 miliónov kilometrov od Zeme. Len pre porovnanie, Zem je od Slnka vzdialená priemerne iba 149 miliónov kilometrov. Obrovská vzdialenosť pre sondu prekážkou nebola, jej prekonanie však trvalo šesť rokov. Sonda bola zo Zeme vypustená 5. augusta 2011 a na miesto určenia, teda eliptickú obežnú dráhu Jupitera, dorazila 5. júla 2016. Vtedy sledovala severný pól planéty, v máji tohto roka zasa ten južný. Snímky, ktoré sonda získala, nám umožňujú vidieť planétu Jupiter v celkom novom svetle. Doslovne.



Jupiter vyzerá inak, ako sme to videli doteraz v učebniciach a na internete. Južný pól je výrazne modrý a turbulentný. Fotografie zachytávajú až 870 cyklónov spojených do jednej obrovskej búrky, ktorá na planéte trvá už celé tisícročia.

Nové zábery sú jedinečné predovšetkým preto, že nám umožňujú sledovať Jupiter celkom inak. Doteraz sme túto planétu vnímali rovnako celé desaťročia: je veľká, prevažne oranžová s hnedými útvarmi, má veľmi tenký prstenec okolo rovníka a prakticky nič sa na nej nemení. Najnovšie fotky však ukázali, že jej južný pól je prevažne modrý a vládne na ňom nikdy sa nekončiaca búrka pozostávajúca zo stoviek hurikánov.

Sonde Juno sa dokonca podarilo vôbec prvýkrát v histórii vesmírneho výskumu vyfotiť prstence planéty z vnútorného obvodu, teda pohľadom z planéty. Aj keď z tohto pohľadu prstence nevyzerajú inak, pre vesmírny výskum je to krok vpred.

Ľudia stále veria, že je Zem plochá

„Dokáž mi, že je Zem plochá.“

Práve takto vyzerajú diskusie ľudí na internete na tému plochej Zeme. Skutočne, prejdite si akúkoľvek diskusiu na YouTube alebo hocikde inde. Zdá sa, že vďaka moderným technológiám a internetu sme konfrontovaní s oveľa väčším množstvom hlúpych ľudí, než tomu bolo kedykoľvek predtým. To, že nerozumejú fyzike alebo skrátka nemajú prístup k správnym informáciám, to je jedna vec. Dá sa to pochopiť a nie je správne robiť z týchto ľudí posmešky. Keď však zakladajú organizácie, robia mediálne kampane a urážajú ľudí, ktorí vedia, že Zem skutočne má tvar gule, je to už na zamyslenie.

Prívržencov tvrdenia, že je Zem plochá, je zdanlivo stále viac. Ironicky by sa dalo povedať, že ich nájdeme okolo celého sveta. Zrejme najslávnejšia organizácia je Flat Earth Society, ale na internete je množstvo individualistov, ktorí osvetu šíria vlastnou cestou. Zatiaľ najslávnejším sa stal konšpiračný teoretik D. Marble z #FEOffensive (Flat Earth Offensive), Američan s vlastným YouTube kanálom odhaľujúcim utajované pravdy o Zemi. Ale možno je to aj dobrý zabávač, ktorý sa úspešne vezie na vlne dezinformácií a zarába tom nejaké peniaze. Veď aj pri jeho videách sa objavujú reklamy, z ktorých dostáva provízie.

Mladý muž zobral na lietadlo vodováhu, aby dokázal, že aj po preletení takmer 330 kilometrov sa na nej nič nezmenilo. Predpokladal, že 330 kilometrov je dosť veľká vzdialenosť, aby sa prejavilo zakrivenie Zeme, ak je guľatá. Zabudol však na skutočnosť, že gravitácia pôsobí na všetky predmety (vrátane vody vo vodováhe) smerom k stredu Zeme. Vodováha teda ukazuje rovnaký údaj na Severnom aj Južnom póle, na rovníku a tiež niekde v Austrálii.

Video získalo mimoriadnu pozornosť internetovej verejnosti. Dnes má takmer 800-tisíc videní a niekoľko ďalších YouTube kanálov video skopírovalo. Zdá sa však, že nové a nové videnia získava pre svoju naivitu spojenú s prehnanou sebaistotou.

Človeku napadá otázka, ako je vôbec možné, že títo ľudia vedia existovať v modernom svete? Keď veria, že je Zem plochá, ako môžu vedieť platiť účty, nájom, chodiť do práce alebo používať telefón?

Zdroj: Flat Earth: Spirit Level Flight Experiment (youtube.com) Zdroje: sonda Juno