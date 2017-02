Niektorí poistenci by mali mať nulové doplatky na lieky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. februára (TASR) - Zákonom by sa mali vymedziť poistenci, na ktorých by sa vzťahoval nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Vyplýva to z návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý na záver štvrtého rokovacieho dňa 12. schôdze parlamentu predstavili poslanci hnutia Sme rodina.Hlavným cieľom je podľa poslancov podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o skupiny spoluobčanov, ktoré sú podľa hnutia ekonomicky najviac ohrozené.priblížili zákonodarcovia v návrhu zákona. Opatrenie by sa malo dotknúť približne 1,6 milióna poistencov.Zákonodarcovia sa do parlamentných lavíc vrátia opäť v utorok (7. 2.). Na rad by mali prísť ďalšie poslanecké návrhy zákonov. Taktiež budú hlasovať napríklad o návrhu poslancov strany Smer-SD, ktorí navrhujú zatvorenie obchodov počas všetkých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Taktiež rozhodnú aj o tom, či sa novelizuje Ústava SR, ktorá súvisí s ochranou pôdy.