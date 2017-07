Niektorým ľuďom sa sťaží prístup k úverom, musia mať nasporené viac

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júla (TASR) - Slovenské domácnosti sa v bankách zadlžujú čoraz viac. Objem úverov na bývanie ku koncu mája tohto roka dosiahol 23,1 miliardy eur. Medziročne sa zvýšil o takmer tri miliardy eur, medzimesačne vzrástol objem úverov o 269,4 milióna eur. Vyplýva to z najnovších štatistík Národnej banky Slovenska (NBS). Sťažiť požičiavanie v bankách niektorým skupinám klientov by však mohlo zvýšenie finančnej rezervy, na ktorú musia banky prihliadať.Po znížení príjmu o splátku poskytovaného úveru, životné minimum a splátky existujúcich úverov by mala klientovi zostať istá časť príjmu ako rezerva pre nepredvídané skutočnosti. Rezerva sa postupne zvyšuje, aktuálne od 1. júla tohto roka vzrástla z 5 % na 10 % a od 1. júla 2018 má byť na úrovni 20 % príjmu zníženého o životné minimum.Odborníci predpokladajú, že niektorým skupinám klientov sa tak ešte sťaží prístup k prostriedkom na financovanie bývania.skonštatoval odborník portálu Finančný kompas Maroš Ovčarik. Podľa neho sa 80-% úvery stávajú pre niektorých klientov takpovediac luxusnejším tovarom.Podľa Petra Hechtbergera z projektu Financie ľudskou rečou má toto opatrenie NBS opodstatnenie.konštatuje. Zároveň upozornil na to, že pre skupinu klientov, ktorí žijú ľudovo povedané "na doraz", bolo už doteraz veľmi komplikované získať 100-% financovanie bývania a postupným zvyšovaním tohto finančného vankúša sa pre nich situácia komplikuje ešte viac.priblížil Hechtberger. Riešením pre ľudí sú stále medziúvery od stavebných sporiteľní alebo spotrebné úvery.doplnil Hechtberger.Úvery na bývanie pritom na Slovensku zaznamenávajú kontinuálny rast. Vlani v máji prvýkrát presiahol objem poskytnutých úverov na nehnuteľnosti 20,1 miliardy eur. Odvtedy sa toto číslo zvyšuje. V máji tohto roka väčšinu z celkového objemu poskytnutých pôžičiek tvorili iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých objem vzrástol na 15,04 miliardy eur. Za nimi nasledovali hypotekárne úvery, ktoré banky poskytli v celkovom objeme 5,8 miliardy eur a úvery zo stavebného sporenia vzrástli na 2,2 miliardy eur.