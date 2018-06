Nigéria zabojuje proti Islandu o nádej na postup

Futbalista Islandu Ari Skulason sa objíma so ženou po remíze 1:1 v zápase základnej D-skupiny Argentína - Island na MS vo futbale v Moskve 16. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

D-skupina, 2. kolo:



NIGÉRIA - ISLAND, piatok 22. júna, 17.00 SELČ, Volgograd (Volgograd Arena)



hlavný rozhodca: Matthew Conger (N. Zél.)



predpokladané zostavy:



Nigéria: Uzoho - Idowu, Ekong, Balogun, Shehu - Ndidi, Etebo - Mikel - Ighalo, Moses, Iwobi



Island: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson - Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason - G. Sigurdsson - Finnbogason



Tabuľka C-skupiny:



1. Chorvátsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Argentína 1 0 1 0 1:1 1



Island 1 0 1 0 1:1 1



4. Nigéria 1 0 0 1 0:2 0

Volgograd 22. júna (TASR) - Island sa pokúsi v druhom zápase na futbalových majstrovstvách sveta 2018 proti Nigérii získať tri body, čo by ho výrazne posunulo k osemfinálovým bránam. Afričania po úvodnej prehre 0:2 s Chorvátskom zabojujú o možnosť udržať sa v hre o postup z D-skupiny.Zverenci Heimira Halgrimssona v prvom vystúpení nečakane uchmatli bod favorizovanej Argentíne po remíze 1:1.citoval portál fifa.com trénera Islandu.Úspešný strelec severanov z prvého duelu Alfred Finnbogason si uvedomuje, že remíza proti "Albicelestes" je veľmi cenná, no na postup nestačí:Island a Nigéria sa doteraz stretli len v jednom prípravnom dueli. V roku 1981 zvíťazili v Reykjaviku domáci hráči 3:0.Tréner Nigérie Gernot Rohr napriek prehre s Chorvátskom verí v postup do osemfinále:Kapitán John Obi Mikel bude opäť hrať na poste ofenzívneho stredopoliara.vysvetlil Rohr.vyhlásil Mikel.Zápas Nigéria - Island sa začne v piatok 22. júna o 17.00 SELČ vo Volgograde, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Matthew Conger z Nového Zélandu.