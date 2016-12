Nigérijský prezident oznámil zničenie poslednej základne Boko Haram

Uprostred niekdajší nigérijský vodca Boko Haram Abú Bakr Šekau. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lagos 24. decembra (TASR) - Teroristická skupina Boko Haram, ktorá v uplynulých rokoch bojovala za nastolenie islamského režimu na severovýchode Nigérie, prišla v piatok o svoju poslednú základňu.Oznámil to dnes nigérijský prezident Muhammadu Buhari, podľa ktorého armáda vyhnala bojovníkov Boko Haram z tzv. Camp Zero - tábora ležiaceho v zalesnenej oblasti Sambisa. Džihádisti sú teraz podľa neho "".Buhari vo svojom príhovore označil tento úspech za "". Ako však v tejto súvislosti upozornila agentúra AP, je stále nepravdepodobné, že by Nigéria v blízkej budúcnosti prestala byť dejiskom samovražedných bombových útokov či útokov na dediny alebo odľahlé stanovištia armády.Predpokladá sa, že v uvedenej lokalite zadržiavala skupina Boko Haram aj vyše 200 školáčok, unesených v apríli 2014 z mesta Chibok v nigérijskom štáte Borno. Prezident Buhari vyzval armádu, aby zintenzívnila svoje úsilie "".Prívrženci Boko Haram ohrozujú obyvateľstvo v obciach na severovýchode Nigérie a podnikajú aj útoky v susednom Čade, Nigeri a Kamerune. Ich cieľom je vytvoriť vlastný štát, kde chcú uplatňovať prísnu formu islamského práva známeho ako šaría. Odhaduje sa, že od roku 2009 zomrelo pri útokoch týchto sunnitských fundamentalistov vyše 20.000 ľudí.