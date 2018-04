Niki Lauda bude môcť o tri roky predať Laudamotion Ryanairu

Legendárny Niki Lauda. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Viedeň/Dublin 27. apríla (TASR) - Niki Lauda bude môcť o tri roky úplne predať svoju leteckú spoločnosť Laudamotion írskemu Ryanairu. V piatok sa na tom dohodol so šéfom Ryanairu Michaelom O'Learym.potvrdil Lauda rakúskemu portálu Austrian Aviation Net.Ryanair v polovici marca kúpil v Laudamotion menšinový podiel 24,9 %, chce však väčšinových 75 %, ak to schvália európske protimonopolné úrady. V takom prípade by Laudovi, ktorý začiatkom roka opäť kúpil Niki od nesolventnej spoločnosti Air Berlin, minimálne do roka 2021 zostala blokujúca menšina 25 %. Kúpna cena štvrtinového podielu bude závisieť od hospodárenia Laudamotion a stanovená bude najskôr o tri roky.