Niki Lauda prekonal ponuku IAG na rakúske aerolínie Niki o 4 mil. eur

Na archívnej snímke Niki Lauda Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 29. januára (TASR) - Bývalý pretekár Formuly 1 Niki Lauda porazil v súboji o získanie insolventnej leteckej spoločnosti Niki koncern International Airlines Group (IAG) o 4 milióny eur. Informoval o tom nemecký týždenník Bild am Sonntag.Podľa týždenníka, ktorý sa odvolal na informované zdroje, Lauda ponúkol za nízkonákladové aerolínie, ktoré v minulosti sám založil, celkovo 30,3 milióna eur. K tomu pridal dodatočné financovanie v objeme 16,5 milióna eur na podporu likvidity.Predaj niekdajšej dcéry skrachovanej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Air Berlin Nikimu Laudovi znamená zrušenie predbežnej dohody s koncernom IAG, ktorý je materskou firmou British Airways a španielskej Iberie. Ten ešte koncom decembra oznámil dohodu o prevzatí spoločnosti Niki. Vyhlásenie IAG nasledovalo po tom, ako vlastnú ponuku na kúpu Niki stiahla nemecká letecká spoločnosť Lufthansa. Tá tak reagovala na nesúhlas Európskej komisie s predajom Niki najväčším nemeckým aerolíniám. V reakcii na to Niki v decembri oznámila ukončenie prevádzky.Neskoršia predbežná dohoda o prevzatí Niki spoločnosťou IAG však dostala trhliny, keď dva súdy v januári rozhodli, že konkurzné konanie sa musí presunúť z Nemecka do Rakúska, nakoľko sídlo spoločnosti Niki je v Rakúsku. To otvorilo cestu ďalším záujemcom, medzi nim aj Laudovi, ktorý sa netajil tým, že firmu, ktorú založil v roku 2003 a 2011 ju predal aerolíniám Air Berlin, by opätovne rád získal. To sa mu aj podarilo, keď správcovia konkurznej podstaty Niki z Rakúska a Nemecka začiatkom minulého týždňa oznámili, že v ponukovom procese zvíťazil Lauda. Ako uviedli, z jednotlivých ponúk najlepšiu predložila spoločnosť Laudamotion.Samotný Lauda s k výške sumy nevyjadril, podľa Bild am Sonntag však už aj 12 miliónov z kúpnej ceny vyplatil. Týždenník okrem toho dodal, že približne polovica sumy, ktorú Lauda ponúkol, bude použitá na splatenie preklenovacieho úveru, ktorý poskytla nemecká vláda pre materskú firmu Air Berlin. Tá oznámila nesolventnosť v auguste minulého roka po tom, ako ju jej najväčší akcionár Etihad Airways odmietol naďalej financovať.