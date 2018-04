Nikon D850 vs Canon EOS 5D mark IV

Na rôzne snímky boli použité fotoaparáty s rovnakými ohniskami. Práca s oboma zariadeniami bola rozhodne zaujímavá, pretože poskytujú množstvo zaujímavých funkcií.

Ako to zvládol Nikon

Je jasné, že každý pri fotografovaní preferuje iné vlastnosti a funkcie fotoaparátov. Ak však chceme byť maximálne spokojní s kvalitou snímok a videí, ako aj so samotnou manipuláciou s fotoaparátom, určite sa obzeráme po produktoch, ktoré idú s dobou. Ako Canon, tak aj Nikon poskytujú zábery v 4K kvalite. Nikon však na rozdiel od Canonu ponúka 4K zábery bez cropu, aj s možnosťou cropnutia. Určite to však súvisí s tým, že Nikon je novšia zrkadlovka, preto netreba byť pri posudzovaní kvality videí až tak prísny. Vždy je vyspelejšia technika, ktorá najviac vonia novotou... Zrkadlovka Nikon má vyklápací displej. Je veľmi praktický najmä pri natáčaní videí. Obavy, že by sa vám pri častej manipulácii rýchlo zničil, sú však neopodstatnené, pretože je naozaj stabilný. Zariadenie tiež ponúka možnosť natáčať 8k time-lapse, čím videá obdaríte ešte viac detailmi. Nikon sa primárne nekupuje preto, aby sa vytvárali videá, aspoň tak hovoria profesionálni fotografi, no určite je veľkým pozitívom, že natáčate v 100fps vo FullHD kvalite. Aby sme však boli aj trocha kritickí, zrkadlovke Nikon môžeme vytknúť absenciu logu alebo slabšie ostrenie pri vytváraní videa.

Canon pre náročných

Canon možnosť vytvárania 4K záberov bez cropu neponúka, no azda sa toho pri ďalších generáciách zariadení dočkáme. Z praktického hľadiska Canon 5D lepšie zaostruje a v porovnaní s ostatnými značkami fotoaparátov si môžeme dovoliť tvrdiť, že nemá konkurenciu, a to ani nemusíme byť fanatici. Obraz sa dá napríklad upravovať vďaka funkcii clog alebo pracujete s dual pixel autofocusom. Ak sa venujete filmovej tvorbe a zarábate na nej, resp. nakrúcate videá pri rôznych príležitostiach (svadby, oslavy a pod.), Canon vás zláka verne podanými farbami, tak sme však na to pri danej značke aj zvyknutí. Aj Nikon, aj Canon zvláda vysoké ISO, no Canon umožní, aby boli zábery veľmi prirodzené. Pri negatívach spomeňme napríklad absenciu výklopného displeja, ktorý je pri natáčaní videí veľmi vítaný. Či si ale kúpite Nikon, alebo Canon, nebudete ľutovať. Koniec koncov, hodnotenie kvality snímok a videí je často vec subjektívneho názoru.