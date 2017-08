Nissan a Renault budú v Číne vyrábať elektromobily

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Peking 29. augusta (TASR) - Japonský Nissan Motor a jej partnerská automobilka Renault budú v Číne vyrábať elektromobily v novom spoločnom podniku s firmou Dongfeng Motor. Automobilky sa totiž snažia pripraviť na prísne kvóty na elektromobily čínskej vlády.Čína, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete, chce, aby na elektromobily a plug-in hybridy do roku 2025 pripadala prinajmenšom pätina predaja áut v krajine. To je súčasť politiky, ktorá sa snaží riešiť naliehavý problém vysokého znečistenia ovzdušia vo veľkých čínskych mestách.Ford Motor tento mesiac ohlásil spoluprácu s čínskou automobilkou Anhui Zotye Automobile. V jej rámci chce preskúmať založenie spoločného podniku na výrobu elektromobilov v Číne. Tesla, Daimler a General Motors už oznámili plány týkajúce sa výroby elektromobilov v Číne.V novom podniku eGT New Energy Automotive bude 25 % vlastniť Nissan rovnako ako Renault a zvyšných 50 % bude patriť Dongfengu, uviedli dnes Nissan a Renault. Dodali, že eGT vyvinie nový elektromobil na platforme aliancie Renault-Nissan.uviedol šéf aliancie Renault-Nissan Carlos Ghosn.