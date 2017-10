Nissan pozastaví výrobu áut pre japonský trh, má problém s kontrolou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jokohama 19. októbra (TASR) - Japonská automobilka Nissan oznámila, že od štvrtka na dva týždne pozastavuje produkciu vo svojich japonských závodoch. K prerušeniu pristúpila po tom, ako sa ukázalo, že finálne kontroly vozidiel v niektorých jej závodoch realizujú ľudia bez príslušného certifikátu.Už začiatkom októbra sa zistilo, že finálne kontroly vozidiel robili v niektorých prípadoch inšpektori bez osvedčenia. Tí za normálnych okolností pracujú pod dohľadom inšpektorov s príslušným certifikátom na kontrolu kvality. Teraz ale kontrolu realizovali sami a doklady aj sami opečiatkovali.Spoločnosť vtedy oznámila, že zvolá na opätovnú kontrolu 1,16 milióna vozidiel vyrobených a predaných na domácom trhu od januára 2014 do konca septembra 2017. Už v tom čase vedenie Nissanu zverejnilo, že náklady spojené so zvolávaním môžu dosiahnuť 25 miliárd jenov (188,51 milióna eur). Teraz sa problém ešte rozšíril a spoločnosť oznámila pozastavenie produkcie.Výkonný riaditeľ spoločnosti Hiroto Saikawa uviedol, že firma musí výrobu pozastaviť s cieľom skvalitniť proces kontroly, pričom tento proces bude trvať minimálne dva týždne. Pozastavenie výroby sa však dotkne len áut určených pre japonský trh. Produkcia vozidiel určených na vývoz bude pokračovať.Firma okrem toho zvýši počet inšpektorov pre finálnu kontrolu vozidiel, dodal Saikawa. Pre šéfa spoločnosti je to prvá veľká skúška od aprílového nástupu do funkcie, keď na pozícii vymenil Carlosa Ghosna.