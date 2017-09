Nitra a Ružomberok si body zaslúžene podelili, zažiarili brankári

Na snímke tréner Ružomberka Norbert Hrnčár Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

FC Nitra – MFK Ružomberok 0:0



Rozhodovali: Pavlík – Bobko, Kováč, ŽK: Križan, Abrahám – J. Maslo, P. Maslo, 1150 divákov



Zostavy a striedania:



Nitra: Hroššo – Kuník, Križan, Niba, Chovanec – Kóňa, Šimončič, Charizopulos (60. Fábry) – Valenta (53. Lola), Balaj, Ivančík (83. Abrahám)



Ružomberok: Macík – Jonec, J. Maslo, Kružliak – Daniel (90. P. Maslo), Qose, Kochan, Kupec – Gál-Andrezly, Takáč (85. Sapara) – Kunca (75. Haskič)



Hlasy po zápase:



Ivan Galád, tréner Nitry: "Vedeli sme, že súper bude chcieť zúročiť skúsenosti z Európskej ligy. Naštudovali sme si jeho hru. Mali sme dobrý vstup do zápasu, ale potom prebral iniciatívu a bol lepší, futbalovejší. Cez polčas sme niektoré veci zmenili. Mali sme tri pekné strelecké pokusy. Osobne si myslím, že keby chlapci mali lepší terén, tak by sa hral aj lepší futbal. Možno by padli dva alebo štyri góly. My nie sme spokojní s remízou, ale je spravodlivá vzhľadom na kvality súpera a našu enormnú snahu."



Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Napriek náročnému terénu mužstvá ponúkli výborný futbal. Bolo tam veľa pekných ofenzívnych akcií. Každé mužstvo hralo svojím spôsobom. My sme sa snažili kombinovať, dostávať loptu do šestnástky po centrovaných loptách a vypracovali sme si najmä v prvom polčase dosť gólových šancí. Lukáš Hroššo pochytal veľmi ťažké situácie pre neho. Nedali sme gól, a tým pádom sa zápas skončil remízou."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 23. septembra (TASR) - Pod Zoborom sa v sychravom počasí hral pomerne zaujímavý duel. Hostia sa do prvej veľkej šance dostali už po desiatich minútach hry, ale strelu Qoseho zvnútra šestnástky brankár Hroššo výborne kryl. Futbalovejší hostia boli blízko ku gólu aj v 27. minúte, keď Takáč poslal z ľavej strany presný center na hlavu agilného Qoseho, no toho opäť skvele vychytal Hroššo. Domáci v prvom polčase útočili len sporadicky a brankára Macíka prakticky ani poriadne neohrozili. Naopak, boli to hostia, ktorí si ešte pred koncom prvého polčasu vypracovali ďalšiu gólovú šancu. Po chybe domácej obrany nebezpečne pálil zvnútra šestnástky Kunca, no aj tentoraz bol domáci brankár pripravený.Na začiatku druhého polčasu zaujala strela Daniela, ktorú Hroššo s námahou vytlačil na rohový kop. Potom sa už smerom dopredu osmelili aj domáci. Nitrania sa do svojej najväčšej príležitosti dostali po hodine hry. Šimončičovu strelu z piatich metrov bravúrnou robinsonádou vytlačil brankár Macík na rohový kop. V 72. minúte ten istý hráč opäť stroskotal na výbornom Macíkovi. A keďže sa v závere zápasu neujal ani sľubný pokus Fábryho, tak sa zápas skončil zaslúženou deľbou bodov.