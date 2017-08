Nitra chce mať do jesene pripravenú koncepciu Smart City

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 23. augusta (TASR) – Mesto Nitra chce mať najneskôr do októbra tohto roka pripravenú koncepciu Smart City. Na jej základe sa bude uchádzať o finančné zdroje na realizáciu jednotlivých opatrení. Tie sú predbežne rozdelené do štyroch hlavných oblastí – mobilita mesta, životná úroveň, inteligentná energia a energetický manažment.Pri financovaní projektov v rámci Smart City sa vedenie mesta okrem vlastných zdrojov spolieha najmä na zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), rokovalo však aj so zástupcami Európskej investičnej banky.skonštatoval primátor Nitry Jozef Dvonč.Konceptom zámeru Smart City sa začalo mesto zaoberať vlani. Podľa primátora sa postupne prihlasuje veľký počet dodávateľov s množstvom riešení, ktoré sa dajú v koncepte využiť.skonštatoval primátor.Modernizácia bude pokračovať v mestskej hromadnej doprave, kde mesto vyčlenilo v IROP-e 5 miliónov eur na nákup elektrobusov.skonštatoval Dvonč.Od júla tohto roka funguje v Nitre zdieľanie bicyklov, v blízkosti stojanov sú nainštalované aj inteligentné solárne lavičky. Záujemcom umožňujú nabiť si mobil či bezplatne sa pripojiť na Wi-Fi sieť. Lavičky sú napájané výlučne zo solárnej energie a fungujú nezávisle od počasia.V budúcnosti samospráva plánuje vymeniť verejné osvetlenie v meste, a to nielen svietidlá, ale aj stĺpy.povedal Dvonč. Výmena všetkých 8500 svetelných bodov by predstavovala úsporu 300.000 až 350.000 eur ročne.povedal primátor.